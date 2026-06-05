Зарядку для детей провели в Воскресенске

4 июня в рамках проекта «Лето в Подмосковье» на площади ДК «Юбилейный» прошла еженедельная «Позитивная зарядка». Позитивом зарядились воспитанники дошкольных групп и учащиеся МОУ «СОШ „Вектор“, а также все желающие.

Мероприятие началось с загадки — участники быстро отгадали, что праздник посвящен велосипеду. В честь Всемирного дня велосипеда ведущая рассказала об истории изобретения: от «машины для бега» Карла фон Дреза до модели Rover 1885 года, ставшей прообразом современного велосипеда. Дети и взрослые обсудили пользу двухколесного транспорта (экологичность, развитие ловкости и укрепление здоровья), потанцевали и выполнили полезный комплекс упражнений для всего тела. В завершение юным участникам напомнили ключевые правила безопасности при езде на велосипеде.

Любители активного образа жизни всех возрастов приглашаются на «Позитивную зарядку», которая проходит каждый вторник и четверг в 10:00 на площади ДК «Юбилейный».