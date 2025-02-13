Зарядка с заслуженным тренером России прошла в Ленинском округе

Спортивное мероприятие для всех желающих организовали в Центральном парке Видного и парке «Апаринки» в Ленинском округе. Утреннюю разминку и тренировку для жителей провели заслуженный тренер России, старший тренер сборной страны по плаванию Андрей Шишин и мастер спорта международного класса по каратэ кекусинкай Сергей Михалин.

Участниками зарядки стали 60 человек. А на совместной тренировке жителям показали полезные практические упражнения.

«Подобные мероприятия проходят на регулярной основе и направлены на объединение людей, привлечение внимания к здоровому образу жизни и спорту. Самое главное и самое интересное то, что приходят не только дети, но и их родители. Они знакомятся и общаются друг с другом. Такие семейные мероприятия действительно важны», — отметил Андрей Шишин.

По словам Сергея Михалина, продемонстрированные упражнения подойдут для общего развития.