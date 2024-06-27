Зарядка для «Активного долголетия» прошла на стадионе в Солнечногорске

Массовую зарядку для пенсионеров провели на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. На разминку пришли свыше 50 участников клуба «Активное долголетие».

Спортивную тренировку провела руководитель проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлия Зимкина. Возраст участников — от 55 до 90 лет. После члены клуба «Активное долголетие» прослушали лекцию о пользе физических упражнений. Мероприятие прошло в рамках региональной физкультурно-спортивной акции «Зарядка долголетов».

«Проект „Активное долголетие“, инициатором которого стал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в первую очередь направлен на поддержку здорового образа жизни среди нашего старшего поколения. Напомню, что стать участником проекта могут мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Узнать о мероприятиях «Активного долголетия» в Солнечногорске можно в Telegram-канале или по телефону: 8 (926) 845-72-91.

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