«Заречье-Одинцово» пробилось в полуфинал Суперлиги по волейболу

Женская волейбольная команда «Заречье-Одинцово» из Московской области вышла в полуфинал Суперлиги чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В четвертьфинале «Заречье-Одинцово» встретилось с калининградским «Локомотивом». Встреча прошла на домашней площадке в Подмосковье и завершилась со счетом 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 25:21) в пользу команды из Одинцово. Ранее команды одержали по одной победе в серии за выход в полуфинал.

Председатель Наблюдательного совета женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Сергей Колунов написал в своем телеграм-канале: «Мы в полуфинале чемпионата России второй год подряд! „Заречье“, искренне поздравляю!»

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона 2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. В стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка».

В полуфинале 21 марта «Заречье-Одинцово» встретится с командой «Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле.

Суперлига чемпионата России по волейболу проводится в рамках государственной программы «Спорт России».

