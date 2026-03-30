Команда «Заречье-Одинцово» вышла в финал чемпионата России по волейболу

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области сообщила, что женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» впервые за 16 лет вышел в финал Суперлиги чемпионата России.

В полуфинале подмосковная команда уверенно обыграла «Уралочку-НТМК» из Свердловской области со счетом 3:0. Первые две партии получились особенно убедительными: «Заречье» выиграло 25:13 и 25:12.

«Впервые за 16 лет, с 2010 года, мы в финале чемпионата России по волейболу! Момент исторический! „Заречье“, искренне поздравляю и горжусь!» — прокомментировал выступление команды председатель Наблюдательного совета «Заречья» Сергей Колунов.

В финале чемпионата «Заречье-Одинцово» встретится с «Динамо-Ак Барс» из Казани. Игры пройдут 6 и 8 апреля в гостях и 12 и 14 апреля дома в Одинцово. Противостояние в «золотой» серии будет проходить до трех побед.

Решающий матч полуфинала Суперлиги состоялся 29 марта в Одинцово.