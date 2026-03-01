«Заречье-Одинцово» одержало пятую победу подряд в Суперлиге

Команда из Московской области «Заречье-Одинцово» вновь показала высокий уровень игры в женской Суперлиге по волейболу. В матче 25-го тура спортсменки одержали победу над столичным «Динамо», несмотря на поражение в первом сете.

Подмосковная команда успешно отыгралась за поражение от «Динамо» в первом круге Суперлиги. После этой победы «Заречье-Одинцово» продолжает удерживать третье место в турнирной таблице.

Председатель Наблюдательного совета женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Сергей Колунов прокомментировал выступление команды: «Продолжили победную серию — пятая победа подряд! Умницы!»

Теперь «Заречье-Одинцово» ждет игра с лидером чемпионата — казанским «Динамо-Ак Барс». Матч состоится 4 марта на домашней арене подмосковной команды. После этого начнется плей-офф Суперлиги, где волейболистки будут соревноваться на вылет.

