Заречье-Одинцово» готовится к финальным играм чемпионата России по волейболу

Команда «Заречье-Одинцово» активно готовится к финальным играм Чемпионата России по волейболу. После уверенной победы над «Уралочкой-НТМК» со счетом 3:0, которая обеспечила выход в финал, спортсменки приступили к интенсивным тренировкам.

Капитан сборной Ольга Бирюкова поделилась своими ощущениями: «После победы и выхода в финал Чемпионата России мы весь спектр эмоций ощутили на себе, успели порадоваться и отдохнуть. Сегодня первый рабочий день после матча. Все делаем по плану: тренажерный зал, мячи. Атмосфера рабочая».

Финальные игры пройдут 6 и 8 апреля в Казани, а 12 и 14 апреля — в Одинцове. Противостояние в «золотой» серии будет проходить до трех побед. Болельщиков приглашают поддержать любимую команду.