Зарайский театр занял 1-е место на международном фестивале в Минске

Зарайский народный театр успешно выступил на XXXVI Международном фестиваль-конкурсе «Славянские встречи» в Минске. Актеры стали лауреатами первой степени.

Актеры Зарайского народного театра представили отрывок водевиля «Беда от нежного сердца» по пьесе Владимира Соллогуба. По их мнению, они выступили удачно. Эксперты присвоили коллективу диплом лауреата первой степени и диплом номинанта международной премии в области культуры и искусства.

Организаторы подготовили насыщенную программу. Актеры увидели выступления других коллективов, приняли участие в круглом столе и мастер-классе от Олега Коца — члена Союза театральных деятелей республики Беларусь.

Актеры из Зарайска отправились на обзорную экскурсию по Минску. Участие в масштабном фестивале вдохновило их на новые постановки и победы.

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