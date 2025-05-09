Зарайский парк украсили к 80-летию Победы

Зарайский центральный парк украсили фотографиями участников Великой Отечественной войны. Жители округа могут принести изображения своих героев в Центр досуга «Победа».

Таким образом Зарайск готовится к проведению иммерсивного спектакля «Дорогой войны». Каждый может стать частью великой истории и прикоснуться к событиям, которые изменили судьбы миллионов.

На здании Центра досуга «Победа» открыли «Стену памяти» — символ благодарности и уважения тем, кто отстоял свободу страны.