Зарайский парк украсили к 80-летию Победы

Зарайский центральный парк украсили фотографиями участников Великой Отечественной войны. Жители округа могут принести изображения своих героев в Центр досуга «Победа».
Таким образом Зарайск готовится к проведению иммерсивного спектакля «Дорогой войны». Каждый может стать частью великой истории и прикоснуться к событиям, которые изменили судьбы миллионов.
На здании Центра досуга «Победа» открыли «Стену памяти» — символ благодарности и уважения тем, кто отстоял свободу страны.
Жителей округа пригласили присоединиться к проекту и принести в Центр досуга ламинированные портреты в формате А4. Организаторы отметили, что близкие заслуживают быть увековеченными на этой стене.
«Так как в этом году шествие Бессмертного полка в привычном формате отменено, „Стена памяти“ — это возможность почтить память тех, кто проявил мужество и самоотверженность, сохранить их имена в сердцах будущих поколений. Давайте вместе создадим пространство, наполненное уважением и гордостью за наших защитников!» — отметил глава Зарайска Виктор Петрущенко.
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