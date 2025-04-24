Зарайский парк опубликовал афишу мероприятий на неделю

В Зарайском центральном парке культуры и отдыха Центра досуга «Победа» пройдут интересные мероприятия. Вечер квизов организуют 25 апреля, а «Парковую атлетику» и дискотеку для детей — на следующий день

Вечер квизов и викторин в парковой мастерской пройдет 25 апреля в 18:00, а тематическое событие «Парковая атлетика» — 26 апреля в 10:00. В этот же день в зоне массовых мероприятий детская дискотека начнется в 17:00. Программа направлена на укрепление дружеских связей и веселое времяпрепровождение.

Организаторы обратили внимание на то, что в программе возможны корректировки из-за погоды. Посетителям рекомендовали уточнять расписание в социальных сетях Зарайского парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.