Женщину с опухолью плеча спасли в больнице в Зарайске

Пациентка рассказала, что новообразование развивалось у нее около двух лет, но боли она не чувствовала. Медики провели несколько гистологических исследований. Женщина находилась под наблюдением специалистов разного профиля в течение нескольких месяцев.

Заведующий хирургическим отделением Зарайской больницы Павел Комаров рассказал, что опухоль оказалась доброкачественной и было принято решение удалить ее хирургическим путем.

Специалисты провели успешную операцию, которая продолжалась около часа. Опухоль удалили без осложнений. Нормальное состояние плеча женщины было восстановлено. Пациентку уже выписали из больницы, она будет наблюдаться у хирурга амбулаторно.

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