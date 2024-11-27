Зарайск занял первое место по урожайности зерна в Подмосковье в 2024 году

Сельхозпроизводители в Зарайске подвели итоги уборочной компании. Городской округ занял первое место в Подмосковье по валовому сбору и урожайности зерновых и зернобобовых культур.

Под данным сельхозпроизводителей, в этом году не удалось достичь рекордного уровня урожайности. Несмотря на это, муниципалитет смог занять лидирующие позиции в Московской области.

Посевная площадь под зерновые, бобовые, масличные и кормовые культуры в 2024 году — 46,7 гектаров. Из них 57,2% заняли зерновые и бобовые культуры, 29,6% — технические, 13,2 — кормовые. В этом году было меньше потерь, чем в прошлом: погибло 536 гектаров озимой пшеницы и чечевицы.

«Количественные показатели итогов уборочной кампании оказались ниже, чем в прошлом году. На урожайность повлияли погодные условия, а именно засушливое лето», — рассказала начальник Отдела сельского хозяйства, потребительского рынка и сферы услуг администрации в Зарайске Ольга Шерманова.