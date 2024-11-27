Зарайск занял первое место по урожайности зерна в Подмосковье в 2024 году
Сельхозпроизводители в Зарайске подвели итоги уборочной компании. Городской округ занял первое место в Подмосковье по валовому сбору и урожайности зерновых и зернобобовых культур.
Под данным сельхозпроизводителей, в этом году не удалось достичь рекордного уровня урожайности. Несмотря на это, муниципалитет смог занять лидирующие позиции в Московской области.
Посевная площадь под зерновые, бобовые, масличные и кормовые культуры в 2024 году — 46,7 гектаров. Из них 57,2% заняли зерновые и бобовые культуры, 29,6% — технические, 13,2 — кормовые. В этом году было меньше потерь, чем в прошлом: погибло 536 гектаров озимой пшеницы и чечевицы.
«Количественные показатели итогов уборочной кампании оказались ниже, чем в прошлом году. На урожайность повлияли погодные условия, а именно засушливое лето», — рассказала начальник Отдела сельского хозяйства, потребительского рынка и сферы услуг администрации в Зарайске Ольга Шерманова.
Однако Зарайск удержал первое место в Подмосковье по валовому сбору, а также урожайности зерновых и бобовых культур. Производители собрали более 99,2 тонн. Средняя урожайность с гектара — 37,9 тонн. Городской округ также стал лидером по количеству масличных культур с результатом более 31,6 тысяч тонн. При этом с гектара собирали 22,8 центнеров.
Сельхозпроизводители добавили, что поголовью скота не грозит голод. Они заготовили достаточное количество корма: более 43 тысяч тонн сена, 32,7 тысяч тонн силоса и 6,4 тонны фуражного зерна.
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