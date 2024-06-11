Зарайск стал участником конкурса «Культурная столица 2026 года»
Конкурс «Культурная столица» начался среди городов России. Одним из претендентов на победу стал подмосковный Зарайск, поддержать который уже сейчас можно на портале госуслуг.
Конкурс на звание «Культурная столица года» проводится при участии Президентского фонда культурных инициатив.
Сейчас проходит голосование за город, которому будет присвоено звание «Культурная столица 2026 года». Победителя определит комитет конкурса 12 декабря на основании экспертной оценки и результатов народного голосования.
Жителям России предлагается на выбор несколько городов, претендующих на победу. В этом году это Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Зарайск, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита, Южно-Сахалинск. Голосование продлится до 12 сентября.
Обладателем звания «Культурная столица 2024 года» стал Нижний Новгород, а «Культурной столицей 2025 года» назван Грозный.
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