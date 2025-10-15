Зарайск присоединится к всероссийскому проекту «Умный маршрут здоровья»

Жители Зарайска скоро получат прекрасную возможность совместить заботу о здоровье с открытием для себя нового облика древнего города. Муниципалитет вошел в число городов Подмосковья, ставших пионерами проекта «Каждому муниципалитету — умный маршрут здоровья».

Администрация округа поддержала идею, а местные активисты разработали интересный маршрут, который познакомит жителей и гостей города с самыми значимыми и красивыми местами Зарайска. После презентации глава муниципалитета Виктор Петрущенко и все присутствующие на мероприятии одобрили проект. Для его старта осталось выполнить последний формальный шаг — получить официальный паспорт.

Теперь все желающие смогут не просто прогуляться по городу, а освоить маршрут в компании инструкторов по здоровому образу жизни, которые прошли специальное обучение и смогут сделать прогулку не только приятной, но и полезной для здоровья.

Проект «Умный маршрут здоровья» станет важным шагом в привлечении жителей Зарайска к здоровому образу жизни и привлечет внимание к красоте и уникальности местной природы и архитектуры.