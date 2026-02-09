Запустить 20 значимых инвестпроектов планируют в Подольске в текущем году

В городском округе на сопровождении администрации находятся 70 значимых инвестиционных проектов. Завершить в этом году планируют 20 из них.

Значительная часть вложений была направлена на обновление машин и оборудования, а также на развитие интеллектуальных продуктов и программных решений. Производственные мощности и автопарк обновили предприятия нефтетранспортного и логистического сектора.

«Подольск входит в десятку лидеров Подмосковья по социально-экономическому развитию. По итогам прошлого года округ занял первое место в регионе по объему инвестиций в основной капитал», — сказал глава округа.

Он также добавил, что инвестиционная активность напрямую отражается на рынке труда. Уровень безработицы в Подольске снизился до 0,08 процента, а по итогам прошлого года создано около 12 тысяч рабочих мест.