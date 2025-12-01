Запуск проекта дегазации на КПО «Нева» обсудят с жителями Солнечногорска

Экспозиция проекта развития системы дегазации КПО Нева на 2026 год представлена в МБУК «Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека». Она вызвала интерес у жителей.

Посетители оставили в журнале свои вопросы и замечания, на которые сотрудники предприятия начали предоставлять разъяснения.

«Внимательно изучаем поступившие вопросы жителей округа и отвечаем на каждый. Отмечу, в изначальном проекте КПО Нева, который подготовил проектировщик „Террикон“ по заказу Солнечногорской администрации еще в 2018–2019 годах, на КПО Нева предусмотрены три карты размещения отходов, мощность объекта — 500 тысяч тонн в год, поэтому количество отходов и карт не меняется. Сегодня к обсуждению предлагается только проект активной дегазации карты № 1 и карты № 2 на период ее эксплуатации. Объединение карт произойдет по мере завершения заполнения карты № 2. Особый вопрос про диоксины — рабочая температура факела контролируется автоматикой в диапазоне от 1000 до 1200 °С, при которой образование диоксинов и фуранов практически невозможно», — отметил генеральный директор КПО Нева Илья Маликов.

На подготовительном этапе в июле 2025 года на карте размещения отходов КПО Нева было установлено оборудование, необходимое для исследования объема и состава биогаза. В теле карты оборудовали 13 исследовательских скважин и проложили более 500 метров труб. Установили две газосборные станции, систему осушки и очистки биогаза, а также факел для его обезвреживания. Исследования биогаза на протяжении года выполняет Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу». Полученные результаты станут основой для построения модели размещения биогаза в теле полигона, прогноза объемов его добычи и математической модели дегазации.

В ходе общественных обсуждений жители могут направлять свои предложения и замечания по объекту несколькими способами: через официальный сайт, путем заполнения журнала учета участников, ознакомившихся с материалами экспозиции, а также в письменном виде или в электронном документе, направленном в адрес уполномоченного органа.

Кроме того, высказать позицию можно в устной или письменной форме в рамках проведения слушаний.