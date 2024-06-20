Запуск нового маршрута обсудили с жителями Мирского проезда в Балашихе

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

В Балашихе обсуждается возможность запуска нового маршрута и установка новой остановки. Дополнительный автобус должен будет следовать от Мирского проезда до центра округа.

Новый маршрут может стать межрегиональным и будет относиться к компетенции министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Жители обращаются в адрес администрации Балашихи с просьбами о передаче территории, чтобы выполнить ямочный и капитальный ремонт проезда. Но администрация не имеет права тратить на эти цели бюджетные средства, потому что земельный участок находится в собственности Министерства обороны. Администрация Балашихи ведет работу для урегулирования правового вопроса, чтобы взять на баланс и в дальнейшем обслуживать и содержать Мирской проезд», — сказал заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков.

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