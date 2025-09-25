Запуск котельных завершат в Павлово-Посадском округе на этой неделе
Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов усилил контроль за запуском отопления. На данный момент в работают 38 котельных.
Специалисты открывают задвижки, и долгожданное тепло начинает поступать в детские сады, школы, больницы и жилые дома. Это сложная и кропотливая работа, требующая слаженности и профессионализма.
«Оставшиеся четыре котельные будут запущены в работу уже этой ночью и завтра утром. Коммунальные команды трудятся в круглосуточном режиме, чтобы тепло как можно скорее пришло в каждую квартиру. Хочу напомнить, что пуск отопления — это не щелчок выключателя, а целый технологический марафон. Сначала нужно аккуратно заполнить гигантскую систему труб, вытеснить воздух и только потом она начнет прогреваться до нужной температуры. На это требуется время. Поэтому очень прошу вас отнестись к процессу с пониманием и проявить немного терпения. Совсем скоро батареи станут горячими! Ваш комфорт — наш главный приоритет», — сказал Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.
Напомним, если тепло не пришло или возникли какие-либо проблемы, жители округа могут обратиться в службы: Оперативный дежурный ЕДДС 8 (496) 432-02-77 (круглосуточно) Аварийная служба в Павловском Посаде: 8 (800) 301-15-44.
Аварийные службы в Электрогорске: ЖКО «Север»: 8 (496) 433-16-21, ЖКО «Юг»: 8 (496) 433-21-85, 8 (496) 433-11-76 (в нерабочее время). Единая горячая линия округа: 8 (49643) 2-99-03.