Запущена газовая котельная в жилом комплексе «Новое Видное»

На территории жилого комплекса «Новое Видное» введена в эксплуатацию новая газовая котельная. Она будет обеспечивать теплом и горячей водой первые три очереди строительства, включающие десять жилых корпусов для более чем 5500 жителей, а также детский сад на 350 мест.

Котельная оснащена двумя современными котлами мощностью по 6,5 МВт каждый, общая мощность составляет 13 МВт с возможностью увеличения до 66 МВт. Оборудование функционирует в автоматическом режиме и управляется из диспетчерской. В будущем для северной части застройки планируется строительство еще одной котельной.

Помимо жилых домов, в новом квартале запланировано строительство семи детских садов, четырех школ, поликлиники, торгового центра и физкультурно-оздоровительного комплекса. На первых этажах жилых зданий будут открыты магазины, кофейни, аптеки и салоны красоты.