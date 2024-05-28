Запрудский парк в Коломне на прошлой неделе посетили более шести тысяч человек. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Как пояснили в ведомстве, Запрудский парк расположен неподалеку от центра города. После масштабного благоустройства там воссоздали классическую планировку прогулочных дорожек, установили исторические беседки и стилизованные под старину светильники, а вдоль скамеек высадили липовую аллею.

Одним из самых заметных архитектурных украшений обновленного Запрудского парка стала кованая ротонда на центральной аллее. Парк по праву считается одним из самых красивых и уютных мест отдыха жителей Подмосковья и гостей региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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