Запрет на продажу энергетических напитков в культурных центрах приняли в Подмосковье

Запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков в образовательных и культурных учреждениях ввели в Подмосковье. Такой закон приняли на заседании Мособлдумы.

Законопроект разработали для усиления мер по защите здоровья жителей, в том числе молодежи. По словам главы Минсельхозпрода Подмосковья Сергея Двойных, неограниченное потребление энергетических напитков наносит вред организму, особенно подросткам.

«В рамках законопроекта предлагаем сохранить запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях и помещениях, где осуществляется образовательная и медицинская деятельность. Кроме этого, добавить в перечень объекты культуры и спорта», — сказал он.

В ведомстве добавили, что изменения вступят в силу 1 сентября. Запрет будет действовать в учреждениях образования, медицины, культуры и спорта.