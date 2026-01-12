Запрет на использование пиротехники продлят в Луховицах до конца января
Администрация округа официально подтвердила, что запрет на использование пиротехнических изделий в местах массового скопления людей сохранит свою силу до 31 января 2026 года включительно. Данная мера была введена в конце декабря прошлого года и направлена на обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период зимних праздников.
Решение о пролонгации ограничений закреплено соответствующим постановлением муниципальной администрации. Мера получила полное согласование со стороны Главного управления региональной безопасности Московской области. Ограничения касаются использования петард, многозарядных батарей салютов, ракет и римских свечей.
Жители по-прежнему могут использовать изделия первого класса опасности, которые считаются наиболее безопасными при правильном обращении: традиционные хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.