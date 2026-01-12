Запрет на использование пиротехники продлят в Луховицах до конца января

Администрация округа официально подтвердила, что запрет на использование пиротехнических изделий в местах массового скопления людей сохранит свою силу до 31 января 2026 года включительно. Данная мера была введена в конце декабря прошлого года и направлена на обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период зимних праздников.