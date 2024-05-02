Запрещающие знаки во дворах Подмосковья облегчили вывоз мусора | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 23:25 Запрещающие знаки во дворах Подмосковья облегчили вывоз мусора ГУСТ Московской области

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После установки во дворах Подмосковья знаков запрещающих парковку, вывезти мусор стало гораздо проще. Проекты нововведений в правила дорожного движения разработали муниципалитеты и согласовали в ГИБДД.

С момента появления дорожных знаков инспекторы ГУСТ московской области выявили 2020 случаев незаконной парковки около контейнерных площадок. Водители, чьи машины помешали работе мусоровозов, получили более тысячи протоколов об административных правонарушениях.

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Также с февраля пришлось эвакуировать 1097 машин, владельцы которых не убрали автомобили по требованию управляющих компаний.

Больше всего нарушений инспекторы выявили в Красногорске — 189 случаев, в Одинцово — 149, в Ленинском городском округе — 129, в Балашихе — 68 и Раменском городском округе — 62 случая.

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