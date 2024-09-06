Заповедник «Дмитровский кремль» отметил 20-летний юбилей со дня открытия

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» отмечает сразу несколько значимых дат, одной из которых является 20-летний юбилей со дня открытия музейно-выставочного комплекса. В честь юбилея была организована особенная экскурсия по передвижной выставке.

Участниками мероприятия стали жители города и учащиеся восьмого класса школы № 1 имени Кузнецова. Экскурсанты узнали о том, как начиналась история музея, кто стоял у истоков его создания, и каким образом он вырос из маленькой экспозиции в значимый культурный центр.

История музея берет начало в феврале 1996 года. Музей стал настоящей культурной достопримечательностью, привлекая внимание как местных жителей, так и туристов.

Сегодня Дмитровский кремль служит ярким примером того, как преданность делу и профессионализм могут превратить музей в центр культурной жизни региона.

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