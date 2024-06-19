Запорную арматуру на центральном тепловом пункте заменили в Лобне

Фото: Администрация г.о. Лобня

Сотрудники «Лобненской теплосети» заменили запорную арматуру на центральном тепловом пункте. Работы идут в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Специалисты подготовили к предъявлению инспекции «Московской областной аварийно-восстановительной службы» более 36 метров тепловых сетей.

«Газовая служба и служба КИПа проводит подготовку газового оборудования на РТС Лобня. Откачали лужи после ливня на Силикатной и Некрасова. Устранили утечку на Авиационной. Почистили канализационный колодец на территории завода „Стройфарфор“, — прокомментировала глава Лобни Анна Кротова.

Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Параллельно в городе идет благоустройство. Выполнен ремонт ограждений у домов 5 и 7 по Лобненскому бульвару и на улице Физкультурная. Окрашен переход через тепловую сеть по Чкалова. Отремонтирована крыша и обновлена окраска контейнерной площадки на улице Аэропортовской. Также идут работы по скосу травы и обработке территорий от борщевика.

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