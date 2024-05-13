Заполняемость индустриальных парков Подмосковья достигла 87% | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 18:01 Заполняемость индустриальных парков Подмосковья достигла 87% Пресс-служба Мининвеста МО

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Заполняемость индустриальных парков в Подмосковье достигла 87%. Инвесторам доступно еще 2,7 тысячи гектаров земли, о чем рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Сейчас в индустриальных парках доступно более 2,7 тысячи гектаров земельных участков. Также под запрос бизнеса управляющие компании парков готовы сами построить нужные объекты. Более 300 тысяч квадратных метров недвижимости доступно в том числе в формате „Подмосковье индастриал“», — отметила Зиновьева.

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Свободные площади для бизнеса есть во многих индустриальных парках региона. Подобрать площадку можно на инвестиционном портале Московской области.

Удобно открывать новый бизнес в промышленных коворкингах в формате «Подмосковье индастриал». В регионе уже пять таких площадок, еще девять проектов находятся на разных стадиях реализации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в регионе. Несмотря на сложные внешние вызовы, в области строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 — сейчас в работе.

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