Заплыв на светящихся сапбордах пройдет в городском парке Чехова 19 июля

Ежегодный фестиваль «Ночь в Парке» пройдет в Чехове 19 июля. На общеобластное мероприятие жителей и гостей региона приглашают 85 подмосковных площадок.

В городском парке культуры и отдыха для гостей подготовили насыщенную программу на нескольких локациях с 17:00 до 21:00: разговоры по-душам, искусство вечерних красок и ароматов, финансы выходят из тени, место силы и самопознания, серьезные мужские игры, время пить чай, нереальная реальность, литературное кафе, WOW вечеринка.

Также недалеко от сцены у пруда для гостей парка подготовили душевную лирику от Татьяны и Александра Шадровых. После этого на большом пруде пройдет заплыв на светящихся сапбордах «Магия воды».

Кроме того, на территории парка пройдет концерт рок-группы «Вираж», а завершит мероприятие огненный коллектив «Феникс» и пиксельное шоу.

Для жителей Чехова также подготовили розыгрыш призов, который пройдет с 20:00.