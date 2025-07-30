Заплыв на сапбордах прошел в Наро-Фоминске

Юнармейцы и молодогвардейцы Наро-Фоминского округа продолжают сезон водных активностей. В заплыве на сапбордах участвовали более 20 воспитанников военно-патриотических клубов и активистов «Молодой гвардии».

Спортивное мероприятие стало не только прекрасным завершением второго месяца лета, но и посвящалось Дню Военно-Морского флота России. В этом году заплывы на сап-бордах стали в Наро-Фоминске новой традицией.

После обновления набережная Нары стала одним из любимых мест жителей городского округа.

Глава муниципалитета Роман Шамнэ отметил востребованность общественного пространства, созданного по просьбам жителей Наро-Фоминска.

«Постарались сделать все, чтобы здесь было комфортно гулять, кататься на велосипедах, слушать музыку и даже петь песни, а также путешествовать на сапах», — сказал Роман Шамнэ.