Запланированные отключения электроэнергии пройдут в Одинцове 11 апреля

«Мособлэнерго» сообщает о запланированных отключениях электроэнергии 11 апреля 2025 года в населенных пунктах Одинцовского округа и самом городе. Отключения связаны с техническими работами для повышения надежности электроснабжения.

Ограничения будут действовать в следующих местах: Большие Вяземы (Звенигородское шоссе, д. 1) с 9:00 до 14:00; Деревня Захарово (все дома) с 9:00 до 14:00; Деревня Семенково (все дома) с 9:00 до 17:00; Деревня Дарьино; Садовое некоммерческое товарищество Дубрава с 9:00 до 17:00; Садоводческое некоммерческое товарищество Жаворонки-Север и Садовое некоммерческое товарищество Энтузиаст с 9:00 до 17:00.

Вопросы по отключениям или качеству электроснабжения можно задать по телефону 8(495)99-500-99.

Также информацию о внеплановых отключениях можно найти на официальном сайте компании.