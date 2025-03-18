Запись в первый класс начнется в Химках с 1 апреля

С 1 апреля в Химках стартует запись детей в первый класс по месту регистрации. Подать заявление можно через портал госуслуг.

Прием заявлений будет проходить в два этапа. До 30 июня подать заявку смогут родители, чьи дети проживают на территории, закрепленной за школой, а также семьи льготных категорий и те, чьи старшие дети уже учатся в выбранном образовательном учреждении. С 6 июля начнется прием документов для всех остальных.

Подача заявления через портал госуслуг позволяет заранее забронировать место в школе до момента предоставления оригиналов документов. Зачисление будет осуществляться в порядке очередности.

Если ребенок переводится из детского сада в первый класс образовательного комплекса, повторная подача заявления не требуется. Подробности можно узнать на сайте управления по образованию администрации Химок и на официальных ресурсах школ.