Запись в летние школьные лагеря началась в Павловском Посаде

Началась запись в летние лагеря с дневным пребыванием для детей, а Электрогорске в Павлово-Посадском городском округе. Администрация округа призывает родителей заранее выбрать удобное время и оформить документы, чтобы подготовка к летнему отдыху прошла вовремя.

С 9 июня по 9 июля школьники смогут отдохнуть в лагере Центра дополнительного образования «Истоки», расположенном в детском саду «Ромашка» по адресу: ул. Советская, 26А. Лагерь будет работать с 9:00 до 17:00. Записаться могут дети от 6,5 до 13 лет. В течение дня для детей предусмотрены различные досуговые программы.

Центр дополнительного образования «Истоки» является одним из ведущих учреждений в области дополнительного образования в Электрогорске. Он предлагает широкий спектр образовательных и развивающих программ для детей разного возраста. Расположенный на базе детского сада «Ромашка», центр обеспечивает комфортные условия для проведения занятий и отдыха детей.

Для получения дополнительной информации и записи на смену можно обратиться по телефонам: 8(903)566 02 96 и 8(926)200 63 15.