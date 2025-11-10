Запись в кружки и секции возглавила рейтинг госуслуг в Подмосковье за неделю

За неделю жители Подмосковья подали более 19,6 тысячи заявок на запись детей в кружки и секции . Онлайн-услуга стала самой популярной на региональном портале за неделю.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, в топ сервисов также вошла выписка из домовой книги. На нее подали более 14,6 тысячи заявлений. Еще 7,8 тысячи раз жители воспользовались онлайн-выдачей и заменой социальных карт, 4,6 тысячи раз — обслуживанием карт «Стрелка» и три тысячи раз — присвоением адреса.

Всего на региональном портале доступно около 400 услуг для жителей и предпринимателей. Получить их также можно в мобильном приложении «Добродел».