Запись в клуб «Активное долголетие» началась в Красногорске

Новый сезон скоро стартует в сообществе «Активное долголетие» в Красногорске. Записаться на бесплатные занятия для людей серебряного возраста могут все желающие.

Пенсионеры могут заниматься плаванием, йогой, танцами и теннисом, изучать иностранный язык, посещать различные мастер-классы и лекции. Каждый день активности в клубе посещают до 400 человек.

Будущий сезон участники «Активного долголетия» в Красногорске начнут в обновленном здании. Центр на Заводской улице отремонтировали: здесь обновили входную группу и фасад, заменили мебель, реконструировали бассейн.

«Учли все пожелания. Полностью провели комплексные работы по бассейну. Очищена чаша, заменено все оборудование. Поэтому бассейн — то направление, которое самое востребованное в нашем Центре, ждет долголетов уже с 1 сентября на занятия», — добавил директор центра в Красногорске Богдан Андриянов.