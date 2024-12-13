Запись на телемедицинскую консультацию появилась на «Госуслугах» в Подмосковье

На портале Госуслуг «Здоровье» появилась функция записи на телемедицинскую консультацию. Теперь можно выбрать формат «Онлайн-прием» при записи к врачу на главной странице.

«Для удобства жителей мы открыли возможность выбора между очным визитом к врачу и телемедицинской консультацией. Преимущество онлайн-консультации состоит в том, что не надо тратить время на поездку в поликлинику, достаточно иметь доступ в интернет», — сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Врач может дистанционно контролировать лечение, корректировать его, закрывать больничный после гриппа, ОРВИ или ковида, а также продлить рецепт на льготные лекарства.