Запись к врачу-отоларингологу открыли в поликлинике № 11 в Балашихе

В поликлинике № 11, расположенной в микрорайоне Кучино по адресу: улица Юннатов, дом № 2, открыли запись к врачу-отоларингологу. Чтобы попасть на прием, нужно обратиться в call-центр по номеру 122, зарегистрироваться через инфомат в поликлинике или через портал «Госуслуги», а также с помощью чат-бота Дениса.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров подчеркнул, что привлечение новых медицинских кадров — ключевой фактор повышения качества здравоохранения.

«Мы активно поддерживаем врачей, предоставляя, помимо региональных и федеральных мер, выплаты в размере около 300 тысяч рублей для новых специалистов. Благодаря комплексному подходу только в 2024 году в наши медучреждения удалось привлечь свыше 200 врачей», — отметил Сергей Юров.

Ранее в поликлинике № 13 начал прием новый врач-терапевт, что также стало частью программы по укреплению медицинских кадров в Балашихе.