Запись детей в первый класс началась в Одинцове

Стартовал процесс записи в первый класс в Одинцовском округе — об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья. Подать заявление на зачисление будущего первоклассника в школу можно в онлайн-формате.

Прием заявлений традиционно организуют в два этапа. На первом этапе, который продлится до 30 июня, смогут подать документы родители детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления, а также семьи, проживающие на территории, закрепленной за конкретной школой. Решения о зачислении по итогам этого этапа будут направлены родителям с 1 по 5 июля.

Второй этап стартует 6 июля — он предназначен для семей, чьи дети не проживают на закрепленной за школой территории. В этот период заявления принимают при наличии свободных мест.

Важное новшество этого года — возможность заранее подготовить черновик заявления на сайте госуслуг Московской области. Можно заранее внести в систему все необходимые сведения: данные ребенка, паспортные данные родителей и информацию о возможных льготах. Заполненный черновик сохранится в личном кабинете пользователя — его можно будет в любой момент открыть, проверить и отредактировать.

По вопросам о порядке зачисления в школу, жители Одинцова могут позвонить на «горячую линию» по телефону 8 (495) 181‑90‑00 (добавочный 3093) или написать на электронную почту: odin_shkotd@mosreg.ru.