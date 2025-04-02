Запись детей в первый класс началась в Химках с 1 апреля

С 1 апреля в Химках открыли запись детей в первые классы образовательных учреждений. Подать заявление родители могут через портал «Госуслуги» .

Подробную инструкцию с ответами на самые распространенные вопросы также опубликовали на сайте. Как рассказала директор школы «Триумф» Дина Епифанова, родителям достаточно зайти на портал и загрузить документы в разделе «запись детей в первый класс».

«Онлайн-формат создает комфортные условия: не нужно приходить в школу, все можно сделать в удобное время», — пояснила она.

До 30 июня смогут подать заявления семьи, которые проживают на территории, закрепленной за школой. Такой же срок установили для льготных категорий жителей и для тех, у кого братья или сестры уже учатся в выбранном учебном заведении. До 6 июля подадут заявления все остальные. Зачисление возможно при наличии свободных мест.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте Управления по образованию администрации Химок и официальных сайтах общеобразовательных учреждений.

Отметим, что с 1 апреля детям мигрантов для того, что поступить в школу, нужно сдать экзамен по русскому языку устно и письменно.