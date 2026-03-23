Запись детей в первый класс Московской области начнется 23 марта

На портале госуслуг Московской области 23 марта откроется возможность записи детей в первый класс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Запись ребенка в школу реализуется полностью в цифровом формате, что дает родителям возможность подавать документы просто и без лишних затрат времени», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Первая волна записи продлится с 23 марта до 30 июня. В этот период подать заявление о приеме на обучение в школу смогут семьи, проживающие по месту регистрации, а также льготные категории граждан и те, кто имеет преимущественное право зачисления. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, а также для тех, кто не успел подать документы во время первого этапа, запись в первый класс будет доступна с 6 июля по 5 сентября.

Услуга «Запись в школу» доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Школы». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и, при необходимости, прикрепить документы. Решение о зачислении поступит в личный кабинет в течение 3 рабочих дней.

Подробнее об услуге можно узнать по ссылке.