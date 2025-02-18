Запас техники и материалов для тушения лесных пожаров подготовили в Подмосковье

В Московской области сформировали резерв лесопожарного оборудования, снаряжения и инвентаря. Так, филиалы ГАУ МО «Центрлесхоз» запасли 22,5 тысячи литров дизельного топлива и 8,8 тысячи литров бензина АИ-92.
Председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов сообщил, что резерв оборудования и горюче-смазочных материалов сформировали на случай высокой горимости лесов. Для борьбы с пожарами подготовили свыше восьми тысяч единиц оборудования, включая бензопилы, мотопомпы, пожарные рукава и емкости для воды. Кроме того, добровольные дружины обеспечили ранцевыми огнетушителями, лопатами и топорами.
Резерв разместили в «Клинском-Истринском» и «Шатурском» филиалах, рядом с наиболее пожароопасными лесами Подмосковья. Это позволит оперативно усилить группировку и обеспечить пожарных всем необходимым.
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