Западный флигель усадьбы Гребнево получил статус объекта культурного наследия

В распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 10.06.2026 № 06РВ-461 вошли такие элементы, как местоположение и градостроительные характеристики здания, его объемно-пространственная композиция, архитектурно-художественное оформление фасадов, материал и характер обработки фасадных поверхностей, колористическое решение фасадов, а также капитальные стены и перемычки.

Усадьба Гребнево — это выдающийся архитектурно-парковый ансамбль, расположенный на берегах реки Любосеевки и Барских прудов в Щелковском районе Московской области. История места уходит корнями в XVI век, но современный облик ансамбль начал приобретать с 1781 года, когда имение приобрела Татьяна Яковлевна Бибикова. Новый виток развития пришелся на начало XIX века, когда усадьба перешла во владение братьев Голицыных. При Сергее Михайловиче Голицыне в период с 1817 по 1823 годы была проведена масштабная реконструкция.

Для более подробной информации о предмете охраны можно ознакомиться с распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области.

Успешно проведены работы по сохранению каретного сарая усадьбы Гребнево.