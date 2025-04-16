Заочный этап экологического конкурса среди школьников завершился в Подмосковье

В Подмосковье завершился заочный этап экологического конкурса «Мы за чистое Подмосковье», который помогает школьникам лучше понимать, как важно заботиться о природе и сортировать мусор. Конкурс организовал Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.
По данным Министерства образования Московской области, участие в отборочном туре приняли почти 500 школьников из 170 образовательных учреждений в 33 округах. Ребята представили свои работы в разных номинациях: видеоролики на экологические темы, 3D-моделирование и собственные экопроекты.
В итоге жюри выбрало 20 победителей. Финал конкурса пройдет 16 апреля в Доме детского творчества «Лира» в Домодедове. Там участники покажут свои проекты, а также смогут побывать на мастер-классах по песочной анимации и креативной коммуникации, где научатся продвигать свои экологические идеи.
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