ЗАО «Аграрное» готовится к продаже рассады цветов и овощей

Фото: Ольга Сычёва

В деревне Савостьяново Орехово-Зуевского городского округа на предприятии ЗАО «Аграрное» вырастили большое количество цветов и овощей. Здесь подготовили к продаже около 600 тысяч штук рассады, включая бархатцы, петунии, более 40 сортов роз и другие цветочные культуры. Также покупателям предложат рассаду овощей: томатов, огурцов, баклажанов, перцев, а также зелень в кассетах — петрушку, сельдерей.

Торговля на предприятии откроется 24 апреля. По словам генерального директора ЗАО «Аграрное» Юрия Петрейкина, обычно удается реализовать до 95 % продукции. Основными покупателями являются жители Москвы и Подмосковья. Оставшуюся рассаду цветов предприятие передает в качестве благотворительной помощи школам Дрезны и одному из детских садов в соседнем Павловском Посаде.

Кроме того, в теплицах на семи гектарах земли вырастили большой урожай огурцов. С середины февраля собрали уже более 200 тонн, и они продолжают плодоносить. В конце июня планируют высадить томаты. Овощи из «Аграрного» можно найти на прилавках торговых центров Орехово-Зуевского округа, но большую часть закупают сетевые супермаркеты.

За последние шесть лет предприятие ежегодно получало субсидии из бюджета Московской области на приобретение техники, что позволило практически полностью обновить тракторный парк.

