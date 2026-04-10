Занятость на «космических» предприятиях МСП в России выросла на 27% за 3 года

В России свыше 2,8 тысяч человек работают на малых и средних предприятиях (МСП), которые занимаются космической отраслью. За последние три года количество сотрудников увеличилось на 27%, согласно данным Корпорации МСП. При этом общее число «космических» МСП остается на уровне сотни, что свидетельствует о развитии и масштабировании этих компаний.

В Корпорации МСП рассказали, что каждое второе МСП, работающее в космической отрасли, занимается производством материалов и комплектующих для космических аппаратов. Примерно каждое четвертое предприятие участвует в создании силовых установок и двигателей. Также МСП производят спутники и другие летательные аппараты, работают в сфере космического транспорта.

Больше всего «космических» предприятий зарегистрировано в Москве — 31%. В Московской области их 12%, в Санкт-Петербурге — 8%, в Республике Татарстан — 7%. К «космическим» регионам также относятся Красноярский край, Свердловская и Калининградская области, где свою деятельность ведут по 3% МСП из этой сферы. В других областях и республиках, таких как Башкортостан, Бурятия, Ленинградская, Новосибирская, Саратовская и Челябинская области, зарегистрировано по 2% предприятий, работающих в интересах космоса.

Средний возраст «космических» МСП составляет 8 лет и 7 месяцев, что значительно больше, чем в секторе МСП в целом (7 лет и 6 месяцев). Самое «возрастное» МСП в космической сфере было основано в 1992 году в Республике Татарстан и до сих пор занимается разработкой и производством летательных аппаратов различного назначения.