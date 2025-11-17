Занятия скандинавской ходьбой пройдут в парке Электрогорска

Жителей и гостей Электрогорска приглашают провести досуг в городском парке. На этой неделе там пройдут бесплатные развлекательные и спортивные мероприятия.

По вторникам и четвергам в 11:10 в парке традиционно проводятся занятия по скандинавской ходьбе. Этот вид спорта помогает поддержать и укрепить здоровье. Скандинавская ходьба задействует около 90% всех мышц человека. Особенно она полезна для старшего поколения. У людей, регулярно занимающихся скандинавской ходьбой, снижается уровень холестерина в крови, улучшается работа кишечника, нормализуется обмен веществ, быстрее выводятся токсины.

«После активной прогулки укрепляется организм, появляется ясность в мыслях, уходят многие болевые ощущения. Во время занятий можно немного помедитировать и отключить мысли», — поделилась одна из участниц занятий Инна Лазарева.

По четвергам в 14:40 в беседке буккроссинга традиционно проходят познавательные лекции и веселые викторины. По пятницам в 12:15 в парке организуют подвижные игры для детей и взрослых.