Занятия с психологом провели для молодогвардейцев в Лосино-Петровском

Активисты «Молодой гвардии» и «Волонтеров Подмосковья» приняли участие в занятиях с профессиональным психологом. Для них провели игру «Город разных» на базе молодежного центра «Движение».
Игра помогает раскрыть различные качества личности, исследовать себя, проработать внутренние конфликты в безопасной обстановке, воспитать ответственность и подумать развернуто над ситуацией, не зацикливаясь на проблемах.
Ребята уже участвовали ранее в такой же сессии и с удовольствием приступили к ней снова. Подобные сеансы созданы для того, чтобы научить отличать добро и зло в разных проявлениях, формировать идеологию собственного мира с помощью общественных норм. Но самое главное — игра позволяет узнать больше о себе, о своих внутренних страхах и запастись ресурсами для становления целостной личностью.
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