Занятия по зумбе и мастер-классы пройдут в парке «Ривьера» в Можайском округе

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести досуг в парке «Ривьера». На текущей неделе там запланированы различные спортивные и развлекательные мероприятия.

В четверг, 18 сентября, в 20:00 инструктор Евгений Смирнов проведет на универсальной площадке в 20:00 тренировку по зумбе.

В субботу, 20 сентября, в 10:00 любителей активного досуга приглашают на утреннюю зумбу. В 11:30 на центральной площади в верхней части парка состоится анимационная программа для детей «Игры нашего двора», а в 12:05 — интеллектуальная «Мультвикторина». В 12:30 инструктор Александр Ткачук ждет всех желающих на «Йогу в парке».

В воскресенье, 21 сентября, в 15:30 для юных посетителей парка проведут анимационную программу «Дело о краже века», а в 16:05 в творческой мастерской в верхней части парка начнется мастер-класс.

Закончится неделя тренировками по зумбе, которые пройдут на универсальной площадке в 19:00 и 19:30.