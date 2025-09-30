Занятия по военной подготовке прошли в Красногорске

Члены Красногорского военно-исторического центра «Искатель» и Молодежного центра организовали и провели занятия по оказанию первой медицинской помощи и тактические игры. Мероприятия прошли на одном из полигонов вблизи Красногорска.

Участниками занятий по военной подготовке стали 50 юных жителей муниципалитета, учащиеся образовательных учреждений и студенты вузов. Они побывали на теоретических и практических уроках по остановке кровотечения, обработке ран и эвакуации раненых с поля боя. Полученные знания ребята закрепили во время игр по тактической подготовке и имитации боя.

Член Красногорского военно-исторического центра «Искатель» Дмитрий Зубков поблагодарил администрацию и главу муниципалитета Дмитрия Волкова за помощь в организации мероприятия.

«Чувствуется, что слова Дмитрия Волкова „Мы рядом“, которые он написал у нас в клубе во время своего визита в апреле этого года — не просто слова, их подкрепили реальными делами и помощью», — отметил Дмитрий Зубков.