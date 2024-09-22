Занятия по верховой езде организовали для детей из Можайска

Жители Можайска смогут посмотреть на верблюдов и домашний скот в деревне Алексеевка, а также порыбачить на реке Протва. Помимо этого, здесь устраивают концерт живой музыки, а для детей — занятия по верховой езде.

Жители округа смогут отдохнуть в деревне Алексеевка под Можайском всей семьей. Например, попробовать домашний сыр или мед с собственной пасеки, увидеть домашний скот и верблюда Камиллу, поймать карпов и сомов на Протве, а дети — освоить верховую езду.

«Чаще всего, конечно, пользуются рестораном. У нас по выходным играет живая музыка, приезжают покушать, расслабиться, послушать пение птичек и насладиться уютной атмосферой. У нас также по выходным есть мастер-классы для детей. Также здесь есть детская площадка. Наш тренер Дмитрий может прокатить на лошади и провести полноценное занятие», — рассказала администратор Екатерина Ветрова.