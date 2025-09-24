Занятия по управлению трактором пройдут для старшеклассников в Озерах

В Емельяновской школе в Озерах городского округа Коломна начали проводить практические занятия по управлению трактором. С этого года дисциплина станет частью программы профессионального обучения в специализированном агроклассе.

Как рассказала директор Емельяновской школы Ирина Королева, курс предназначен для учащихся 9-11-х классов.

«Мы стремимся не просто научить ребят управлять трактором, но и познакомить их с основами сельского хозяйства, развить интерес к труду на земле и подготовить к осознанному выбору будущей профессии», — пояснила педагог.

В учебном классе пройдут теоретические занятия, на которых ребята изучат устройство трактора, правила дорожного движения, основы агротехники и техники безопасности. После этого юноши и девушки перейдут к практике под руководством учителя технологии Алексея Барышникова. Занятия проведут на специально оборудованной возле школы площадке — трактородроме.

«Практические занятия на тракторе — это очень интересно и полезно. Мы не только учимся управлять техникой, но и понимаем, какой труд вложили в выращивание хлеба и других сельскохозяйственных культур», — поделились ученики.

Напомним, в что в Емельяновской школе по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» функционирует агротехкласс. Этот образовательный проект разработали для подготовки квалифицированных специалистов. Вместе с обычными предметами ребята осваивают дисциплины, связанные с агропромышленным комплексом и сельским хозяйством.