Занятия по террористической безопасности провели для школьников в Клину

Сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии провели занятие для школьников, где рассказали, как действовать в случае террористической угрозы. Особый акцент сделали на том, как вести себя, если произошел захват заложников. Встреча прошла в одном из детских лагерей.

Ребят также познакомили с темой беспилотников — какие бывают дроны, для чего их применяют и что делать, если такой аппарат оказался рядом. В практической части занятия дети вместе с росгвардейцами разобрали разные ситуации и научились правильно реагировать в опасных условиях.

Школьники активно участвовали в беседе, задавали вопросы и обсуждали предложенные примеры. В конце занятия стражи порядка напомнили, как важно соблюдать меры безопасности, чтобы летние каникулы прошли спокойно и без происшествий.